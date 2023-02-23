Pawel Sokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Sokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Sokol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Sokol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Sokol 2 Mart 2000 tarihinde Dębica şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Sokół şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Sokol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pawel Sokol'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pawel Sokol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Sokol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Sokol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Sokol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Korona Kielce II

31 Ağustos 2016 yılında Man City U18

1 Temmuz 2018 yılında Korona Kielce

26 Şubat 2020 yılında Elana Torun

31 Temmuz 2020 yılında Korona Kielce

7 Ağustos 2020 yılında Chojniczanka

1 Temmuz 2021 yılında Górnik Zabrze

Pawel Sokol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Sokol şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pawel Sokol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rzemieślnik Pilzno, Korona Kielce, Manchester City

Polonya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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