Pawel Starzynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Starzynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Starzynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Starzynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Starzynski 2 Haziran 1999 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Starzyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Starzynski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pawel Starzynski'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pawel Starzynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Starzynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Starzynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Starzynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Ruch Chorzow

30 Temmuz 2018 yılında Gwarek T.G.

30 Haziran 2019 yılında Ruch Chorzow

3 Ağustos 2020 yılında AKS Mikolow

31 Aralık 2020 yılında Ruch Chorzow

1 Ocak 2021 yılında Szombierki B.

30 Haziran 2021 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

Pawel Starzynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Starzynski şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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