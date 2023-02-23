Pawel Stolarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Stolarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Stolarski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pawel Stolarski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pawel Stolarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Stolarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Stolarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Stolarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Stolarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Stolarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Stolarski 28 Ocak 1996 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Stolarski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Stolarski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Pawel Stolarski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pawel Stolarski'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pawel Stolarski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stolar41/?hl=pl

Pawel Stolarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Stolarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Pawel Stolarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Stolarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wisla Krakow

28 Ocak 2014 yılında Lechia Gdansk

25 Ağustos 2014 yılında Zaglebie Lubin

30 Haziran 2015 yılında Lechia Gdansk

14 Ağustos 2018 yılında Legia Varşova

1 Ocak 2021 yılında Pogon Szczecin

Pawel Stolarski kimdir

Pawel Stolarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Stolarski şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wisla Krakau (2003-2012)

Pawel Stolarski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pawel Stolarski nereli

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