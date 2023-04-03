Pawel Szostek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Szostek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pawel Szostek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pawel Szostek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.