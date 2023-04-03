Pawel Szostek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Szostek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Szostek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pawel Szostek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pawel Szostek 17 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pawel Szostek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pawel Szostek'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pawel Szostek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pawel Szostek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karvina U19
Pawel Szostek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pawel Szostek şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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