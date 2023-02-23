Pawel Tomczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Tomczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Tomczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Tomczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Tomczyk 4 Mayıs 1998 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Tomczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Tomczyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Pawel Tomczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pawel Tomczyk'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pawel Tomczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Tomczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Tomczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Tomczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Lech U19

- yılında Lech Poznan II

16 Aralık 2016 yılında Lech Poznan

20 Temmuz 2017 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2018 yılında Lech Poznan

7 Şubat 2019 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2019 yılında Lech Poznan

5 Ağustos 2020 yılında Stal Mielec

31 Aralık 2020 yılında Lech Poznan

13 Ocak 2021 yılında Widzew Lodz

19 Ocak 2022 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Pawel Tomczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Tomczyk şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pawel Tomczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lech Poznań

Polonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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