Pawel Tupaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Tupaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Tupaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Tupaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Tupaj 2 Mart 2000 tarihinde Chodzież şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Tupaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Tupaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Pawel Tupaj'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pawel Tupaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Tupaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Tupaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Tupaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lech U19

1 Temmuz 2018 yılında Lech Poznan II

18 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

31 Ağustos 2021 yılında Chrobry Glogow

Pawel Tupaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Tupaj şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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