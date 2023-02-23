Pawel Wojciechowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Wojciechowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Wojciechowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pawel Wojciechowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pawel Wojciechowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Wojciechowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Wojciechowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Wojciechowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Wojciechowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Wojciechowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Wojciechowski 24 Nisan 1990 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Wojciechowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Wojciechowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Pawel Wojciechowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pawel Wojciechowski'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pawel Wojciechowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Wojciechowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Pawel Wojciechowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Wojciechowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2006 yılında Promien Opalenica

1 Temmuz 2007 yılında Murcia Dep. J.A

31 Aralık 2007 yılında Promien Opalenica

1 Şubat 2008 yılında Heerenveen U19

30 Haziran 2008 yılında Promien Opalenica

1 Ağustos 2008 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2010 yılında Willem II

18 Ağustos 2012 yılında FK Minsk

1 Ocak 2014 yılında Zawisza

11 Ağustos 2014 yılında Soligorsk

11 Nisan 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2015 yılında Chrobry Glogow

19 Temmuz 2017 yılında Odra Opole

1 Ocak 2018 yılında Ruch Chorzow

17 Temmuz 2018 yılında Gornik Leczna

10 Ocak 2022 yılında Resovia

Pawel Wojciechowski kimdir

Pawel Wojciechowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Wojciechowski şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Odra Malczyce, Śląsk Wrocław, Miedz Legnica, UKP Zielona Góra, Promień Opalenica, Deportiva Murcia, SC Heerenveen

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pawel Wojciechowski nereli

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