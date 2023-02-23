Pawel Wszolek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Wszolek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Wszolek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pawel Wszolek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pawel Wszolek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Wszolek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Wszolek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Wszolek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Wszolek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Wszolek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Wszolek 30 Nisan 1992 tarihinde Tczew şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Marek Wszołek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Wszolek Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Pawel Wszolek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pawel Wszolek'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pawel Wszolek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pawelwszolek22/

http://www.facebook.com/WszolekPawel/

Pawel Wszolek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Wszolek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pawel Wszolek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Wszolek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Polonia II

1 Temmuz 2010 yılında Pol. Warszaw

9 Temmuz 2013 yılında Sampdoria

31 Ağustos 2015 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2016 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2016 yılında Hellas Verona

31 Ağustos 2016 yılında QPR

30 Ocak 2017 yılında Hellas Verona

31 Ocak 2017 yılında QPR

19 Eylül 2019 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2021 yılında Union Berlin

27 Ocak 2022 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2022 yılında Union Berlin

7 Temmuz 2022 yılında Legia Varşova

Pawel Wszolek kimdir

Pawel Wszolek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Wszolek şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wisla Tczew (2001-2004),
Lechia Gdansk (2004-2005),
Wisla Tczew (2005-2008)

Pawel Wszolek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Pawel Wszolek nereli

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