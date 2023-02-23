Pawel Zielinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Zielinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Zielinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pawel Zielinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pawel Zielinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Zielinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Zielinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Zielinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Zielinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Zielinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Zielinski 17 Temmuz 1990 tarihinde Ząbkowice Śląskie şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Zieliński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Zielinski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOLSPORT yapmaktadır. Pawel Zielinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pawel Zielinski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pawel Zielinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Zielinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Pawel Zielinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Zielinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2008 yılında Orzel Zabkowice

1 Temmuz 2010 yılında Bielawianka

1 Temmuz 2013 yılında Sleza Wroclaw

6 Şubat 2014 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2017 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2021 yılında Widzew Lodz

Pawel Zielinski kimdir

Pawel Zielinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Zielinski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orzeł Ząbkowice Śląskie, UKP Zielona Góra, Zagłębie Lubin

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Pawel Zielinski nereli

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