Pawel Zyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Zyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Zyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Zyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Zyra 7 Nisan 1998 tarihinde Wałbrzych şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Żyra şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Zyra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pawel Zyra, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pawel Zyra'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pawel Zyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Zyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pawel Zyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Zyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2014 yılında Lubin II

13 Şubat 2015 yılında Zaglebie Lubin

19 Ocak 2019 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2019 yılında Zaglebie Lubin

4 Ağustos 2020 yılında Termalica

1 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Pawel Zyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Zyra şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Zagłębie Lubin

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.