Paya Pichkah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paya Pichkah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paya Pichkah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paya Pichkah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paya Pichkah 21 Mart 2000 tarihinde Qaemshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç,İran uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı پایا پیچکاه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paya Pichkah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Paya Pichkah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 26 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Paya Pichkah'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paya Pichkah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paya Pichkah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paya Pichkah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paya Pichkah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sundsvall U19

26 Nisan 2018 yılında GIF Sundsvall

Paya Pichkah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paya Pichkah şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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