Payam Niazmand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Payam Niazmand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Payam Niazmand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Payam Niazmand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Payam Niazmand 6 Nisan 1995 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سيد پيام نيازمند / Seyed Payam Niazmand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Payam Niazmand Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Payam Niazmand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Payam Niazmand'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Payam Niazmand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Payam Niazmand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Payam Niazmand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Payam Niazmand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2015 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2018 yılında Sepahan

31 Temmuz 2021 yılında Portimonense

20 Ağustos 2022 yılında Sepahan

30 Haziran 2023 yılında Portimonense

Payam Niazmand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Payam Niazmand şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Payam Niazmand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paykan FC

İran takımında 12 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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