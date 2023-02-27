Payam Parsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Payam Parsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Payam Parsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Payam Parsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Payam Parsa 22 Temmuz 2002 tarihinde Abadan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da پیام پارسا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Payam Parsa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Payam Parsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Payam Parsa'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Payam Parsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Payam Parsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Payam Parsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Payam Parsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sanat Naft

Payam Parsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Payam Parsa şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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