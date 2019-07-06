Spor Toto 3. Liginde mücadele eden Güney temsilcisi Payas Spor, Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Payas Spor Kulüp Başkanı Mehmet Arslan yaptığı açıklamada, "Payas Sporumuzu camiamıza laik bir takım oluşturmak için arkadaşlarımız ile birlikte yeni sezon çalışmalarımıza başladık. En yakın zaman içerisinde önce iç transfer görüşmelerini tamamlayacağız ardından da dış transfere yöneleceğiz. Teknik Direktör olarak Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma yaptık" dedi.

Kaynak: İHA