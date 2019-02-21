Payasspor 1 - 0 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Payasspor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Payasspor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Payasspor sahasında Diyarbekir Spor ile 17.02.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Payasspor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.02.2019 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Payasspor

Payasspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bayburt İl Özel İdare 22 14 6 2 33 12 48 21 2 Kocaelispor 22 12 4 6 27 20 40 7 3 Serik Belediyespor 22 10 9 3 25 18 39 7 4 Karacabey Birlikspor 22 11 4 7 29 27 37 2 5 Yeni Çorumspor 22 11 2 9 31 23 35 8 6 Payasspor 22 10 4 8 22 23 34 -1 7 Halide Edip Adıvar SK 22 8 8 6 24 26 32 -2 8 Turgutluspor 22 9 4 9 33 31 31 2 9 24 Erzincanspor 22 8 5 9 30 28 29 2 10 Diyarbekirspor 22 8 5 9 25 25 29 0 11 Muğlaspor 22 7 5 10 21 21 26 0 12 1461 Trabzon 22 5 11 6 19 20 26 -1 13 Cizrespor 22 5 10 7 17 23 25 -6 14 Gölcükspor 22 6 6 10 13 21 24 -8 15 Bağcılar SK 22 5 8 9 25 29 23 -4 16 Fatsa Belediyespor 22 5 8 9 17 24 23 -7 17 Ankara Adliyespor 22 3 10 9 21 24 19 -3 18 Bucaspor 22 3 7 12 18 35 16 -17

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