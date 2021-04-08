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Payasspor 1 - 1 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Payasspor, Ofspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Payasspor 1 - 1 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Payasspor, Ofspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Payasspor ve Ofspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Payasspor sahasında Ofspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Payasspor - Ofspor maçı skoru ne oldu?

Payasspor, Ofspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Payasspor -Ofspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Payasspor Ofspor Maçının Hakemleri 
Yunus Emre Çakar(hakem), Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Çağrı Oğuzhan Serpim(dördüncü Hakem)

PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 7. Gökhan Çırak, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 5. Süleyman Ergün, 17. Yasin Çakaloğlu, 23. Oğuzhan Kuş, 10. Ertaç Bağcı, 35. Berkant Taşkıran, 59. Vedat Saygı, 70. Hamza Türkmen

Yedekler
21. Emir Çakmak, 16. Eren Köroğlu, 11. Hasan Aktürk, 19. Ercan Dişkaya, 29. Ömer Can Keser, 77. Samed Aytekin, 33. Ferhat Şahan Uçar

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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OFSPOROfspor

Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 3. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 27. İbrahim Kaya, 11. Muhammet Emre Kalkan, 24. Emre Turan, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 26. Volkan Can, 50. Barış Çiçek

Yedekler
25. Sercan Çobanoğlu, 18. Onur Paksoy, 9. Adnan Gülen, 23. Muhammed Can, 39. Mustafa Bedirhan Çelik, 14. Miraç Türkyılmaz, 20. Batuhan Calap

Teknik Sorumlu
Kadir Kar

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor26186237156022
21928 Bucaspor26177249165833
3Yeşilyurt Belediyespor26154742214921
4Ofspor26129538284510
5Arnavutköy Belediye26127737274310
6Belediye Derincespor261010636224014
7Artvin Hopaspor269893535350
8Edirnespor269893030350
9Fatsa Belediyespor26989202335-3
10Kızılcabölükspor267910252930-4
111877 Alemdağspor268513334329-10
12Nevşehir Belediyespor267613252727-2
13Çankaya FK267415204325-23
14Payasspor265813274323-16
15Antalya Kemerspor265615214321-22
16Manisaspor261916184812-30

Fikstür

08.04.2021Belediye Derincespor0-1Edirnespor
08.04.2021Manisaspor2-3Çankaya FK
08.04.2021Payasspor1-1Ofspor
08.04.2021Artvin Hopaspor0-0Nevşehir Belediyespor
08.04.2021Arnavutköy Belediye0-2Fatsa Belediyespor
08.04.20211877 Alemdağspor1-2Kızılcabölükspor
08.04.2021Diyarbekirspor2-0Kemerspor 2003
08.04.20211928 Bucaspor1-0Yeşilyurt Belediyespor

KAYNAK; Türkiye Futbol Federasyonu 

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