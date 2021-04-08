Payasspor 1 - 1 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Payasspor, Ofspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Payasspor, Ofspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Payasspor ve Ofspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Payasspor sahasında Ofspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Payasspor - Ofspor maçı skoru ne oldu?
Payasspor, Ofspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Payasspor -Ofspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Payasspor Ofspor Maçının Hakemleri
Yunus Emre Çakar(hakem), Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Çağrı Oğuzhan Serpim(dördüncü Hakem)
Payasspor İlk 11
28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 7. Gökhan Çırak, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 5. Süleyman Ergün, 17. Yasin Çakaloğlu, 23. Oğuzhan Kuş, 10. Ertaç Bağcı, 35. Berkant Taşkıran, 59. Vedat Saygı, 70. Hamza Türkmen
Yedekler
21. Emir Çakmak, 16. Eren Köroğlu, 11. Hasan Aktürk, 19. Ercan Dişkaya, 29. Ömer Can Keser, 77. Samed Aytekin, 33. Ferhat Şahan Uçar
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 3. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 27. İbrahim Kaya, 11. Muhammet Emre Kalkan, 24. Emre Turan, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 26. Volkan Can, 50. Barış Çiçek
Yedekler
25. Sercan Çobanoğlu, 18. Onur Paksoy, 9. Adnan Gülen, 23. Muhammed Can, 39. Mustafa Bedirhan Çelik, 14. Miraç Türkyılmaz, 20. Batuhan Calap
Teknik Sorumlu
Kadir Kar
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|26
|18
|6
|2
|37
|15
|60
|22
|2
|1928 Bucaspor
|26
|17
|7
|2
|49
|16
|58
|33
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|26
|15
|4
|7
|42
|21
|49
|21
|4
|Ofspor
|26
|12
|9
|5
|38
|28
|45
|10
|5
|Arnavutköy Belediye
|26
|12
|7
|7
|37
|27
|43
|10
|6
|Belediye Derincespor
|26
|10
|10
|6
|36
|22
|40
|14
|7
|Artvin Hopaspor
|26
|9
|8
|9
|35
|35
|35
|0
|8
|Edirnespor
|26
|9
|8
|9
|30
|30
|35
|0
|9
|Fatsa Belediyespor
|26
|9
|8
|9
|20
|23
|35
|-3
|10
|Kızılcabölükspor
|26
|7
|9
|10
|25
|29
|30
|-4
|11
|1877 Alemdağspor
|26
|8
|5
|13
|33
|43
|29
|-10
|12
|Nevşehir Belediyespor
|26
|7
|6
|13
|25
|27
|27
|-2
|13
|Çankaya FK
|26
|7
|4
|15
|20
|43
|25
|-23
|14
|Payasspor
|26
|5
|8
|13
|27
|43
|23
|-16
|15
|Antalya Kemerspor
|26
|5
|6
|15
|21
|43
|21
|-22
|16
|Manisaspor
|26
|1
|9
|16
|18
|48
|12
|-30
Fikstür
|08.04.2021
|Belediye Derincespor
|0-1
|Edirnespor
|08.04.2021
|Manisaspor
|2-3
|Çankaya FK
|08.04.2021
|Payasspor
|1-1
|Ofspor
|08.04.2021
|Artvin Hopaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|08.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|0-2
|Fatsa Belediyespor
|08.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|08.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-0
|Kemerspor 2003
|08.04.2021
|1928 Bucaspor
|1-0
|Yeşilyurt Belediyespor
KAYNAK; Türkiye Futbol Federasyonu