Payasspor 1 - 1 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Payasspor, Ofspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Payasspor ve Ofspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Payasspor sahasında Ofspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Payasspor - Ofspor maçı skoru ne oldu? Payasspor, Ofspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Payasspor -Ofspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Payasspor Ofspor Maçının Hakemleri

Yunus Emre Çakar(hakem), Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Çağrı Oğuzhan Serpim(dördüncü Hakem)

Payasspor

Payasspor İlk 11

28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 7. Gökhan Çırak, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 5. Süleyman Ergün, 17. Yasin Çakaloğlu, 23. Oğuzhan Kuş, 10. Ertaç Bağcı, 35. Berkant Taşkıran, 59. Vedat Saygı, 70. Hamza Türkmen



Yedekler

21. Emir Çakmak, 16. Eren Köroğlu, 11. Hasan Aktürk, 19. Ercan Dişkaya, 29. Ömer Can Keser, 77. Samed Aytekin, 33. Ferhat Şahan Uçar



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ofspor

Ofspor İlk 11

29. Mızhat Burak Sarı, 3. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 27. İbrahim Kaya, 11. Muhammet Emre Kalkan, 24. Emre Turan, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 26. Volkan Can, 50. Barış Çiçek



Yedekler

25. Sercan Çobanoğlu, 18. Onur Paksoy, 9. Adnan Gülen, 23. Muhammed Can, 39. Mustafa Bedirhan Çelik, 14. Miraç Türkyılmaz, 20. Batuhan Calap



Teknik Sorumlu

Kadir Kar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 26 18 6 2 37 15 60 22 2 1928 Bucaspor 26 17 7 2 49 16 58 33 3 Yeşilyurt Belediyespor 26 15 4 7 42 21 49 21 4 Ofspor 26 12 9 5 38 28 45 10 5 Arnavutköy Belediye 26 12 7 7 37 27 43 10 6 Belediye Derincespor 26 10 10 6 36 22 40 14 7 Artvin Hopaspor 26 9 8 9 35 35 35 0 8 Edirnespor 26 9 8 9 30 30 35 0 9 Fatsa Belediyespor 26 9 8 9 20 23 35 -3 10 Kızılcabölükspor 26 7 9 10 25 29 30 -4 11 1877 Alemdağspor 26 8 5 13 33 43 29 -10 12 Nevşehir Belediyespor 26 7 6 13 25 27 27 -2 13 Çankaya FK 26 7 4 15 20 43 25 -23 14 Payasspor 26 5 8 13 27 43 23 -16 15 Antalya Kemerspor 26 5 6 15 21 43 21 -22 16 Manisaspor 26 1 9 16 18 48 12 -30

Fikstür

08.04.2021 Belediye Derincespor 0-1 Edirnespor 08.04.2021 Manisaspor 2-3 Çankaya FK 08.04.2021 Payasspor 1-1 Ofspor 08.04.2021 Artvin Hopaspor 0-0 Nevşehir Belediyespor 08.04.2021 Arnavutköy Belediye 0-2 Fatsa Belediyespor 08.04.2021 1877 Alemdağspor 1-2 Kızılcabölükspor 08.04.2021 Diyarbekirspor 2-0 Kemerspor 2003 08.04.2021 1928 Bucaspor 1-0 Yeşilyurt Belediyespor

KAYNAK; Türkiye Futbol Federasyonu