Paycell Kart 1 milyon kullanıcıya ulaştı

İSTANBUL (AA) - "Banka değil kanka" sloganıyla yola çıkan Türkiye’nin internet kazandıran ilk alışveriş kartı Paycell Kart, 6 ay gibi kısa bir sürede rekor kullanıcıya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell çatısı altında sunulan alışveriş kartı Paycell Kart, 2018 yılında rekor kullanıcı sayısına ulaştı. Paycell Kart, "Banka değil Kanka" sloganıyla kullanıcılarla buluşurken, güvenli alışverişte sunduğu yeni nesil dijital ödeme deneyimi ile öne çıktı. Paycell Kart, 6 ay gibi kısa bir sürede tam 1 milyon kullanıcıya ulaştı.





- Hem güvenli hem kontrollü alışveriş





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, Paycell Kart ile sektörde önemli bir boşluğu doldurduklarını belirterek, "Türkiye’de nüfusun yarısı bankalarla herhangi bir temas kurmuyor. Bu noktada Paycell Kart ile nakitsiz topluma geçiş sürecine büyük katkı sağlayacak bir adım attık. Alışveriş kartımızı VISA iş birliği kapsamında 'banka değil kanka' mottosu ile lanse ettik. Paycell Kart ile hem güvenli ödeme imkanı sunuyor hem de harcama alışkanlıklarını kontrol edebilmeyi mümkün hale getiriyoruz. Bu kadar kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşmış olmak bizim için mutluluk verici. Paycell Kart yurt içi ve yurt dışı tüm alışverişlere aracılık ederken, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını sadece mağazalarda değil online platformlarda da karşılıyor.” ifadelerini kullandı.





- Sürpriz yılbaşı hediyeleri





Paycell Kart, yılbaşı kampanyası kapsamında kazandırmaya devam ediyor. BiP Sürpriz Nokta & Paycell Yılbaşı Kampanyası kapsamında, BiP Sürpriz Nokta'ya gelip, haritadaki Paycell noktalarına gidenler Haftalık 1GB'den 100 TL'ye kadar sürpriz hediyenin sahibi oluyor. 31 Aralık gecesine kadar devam edecek kampanyaya katılmak için Paycell Kart’lı olmak gerekiyor. Kazanılan para hediyeleri, otomatik olarak fiziksel ya da sanal Paycell Kart’a yükleniyor. Bir diğer yılbaşı kampanyası da market, otel ve restoranlarda geçerli oluyor. Paycell Kart’la toplamda 100 TL alışveriş yapanlar 10 TL hediye kazanıyor.





- Harcadıkça kazandırıyor





Paycell’in güvenli ödeme araçlarından biri olan Paycell Kart başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan, 18 yaş limitine takılmadan alıp, hemen kullanıma başlanabilecek bir alışveriş kartı. Operatör ne olursa olsun, telefon numarasıyla aktive ediliyor ve kartın içine para yükleniyor. Ardından yüklenen para kadar harcama yapılabiliyor. Bu nedenle Paycell Kart bütçe kontrolü açısından da büyük kolaylık sağlıyor. Paycell Kart aynı zamanda Türkiye’nin internet kazandıran ilk alışveriş kartı. Her 100 TL harcamaya 500 MB internet kazandırıyor. Paycell Kart’ınızı, Turkcell Mağazaları, D&R ve turkcell.com.tr ve PTT’lerden ve n11.com’dan alan kullanıcılar, Paycell uygulamasını indirip cep telefonu numarasıyla kolayca eşleştiriyor. Turkcell Mağazaları, Banka ATM'leri, Paycell Uygulaması veya herhangi bir banka hesabından EFT kanalıyla Paycell Kart’a para yüklemek mümkün. Paycell Kartlar tüm dünyada, Visa ağı çerçevesindeki fiziksel ve sanal tüm alışverişlerde güvenle kullanılabiliyor.





Kaynak: AA