Payitaht "Abdülhamid" 152. bölüm full, tek parça izle |TRT1 Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm canlı izle

TRT1 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu dizi Payitaht "Abdülhamid"in 152. bölüm canlı izleme linki araştırılmaya başlandı. Haberimizde Payitaht "Abdülhamid" 152. bölüm full, tek parça izleme linkini ve TRT1 Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm canlı izleme linkini bulabilirsiniz. İyi seyirler...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 152. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT1 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Mustafa Paşa, köşkün satışı için Karaso'ya yetki verir. Abdülhamid, bayram günü geldiği için esnafı ziyaret etmek amacıyla çarşıya iner. Ancak Abdülhamid ve heyeti çarşıda beklenmedik bir durumla karşılaşır. Mary, yaptıklarıyla Abdülhamid'in gözüne girer. Ancak Abdülhamid'in aldığı tertip Mary'nin kurduğu planların bozulmasına neden olur.

TRT1 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 151. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

TRT1 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

(TRT1)