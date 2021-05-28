Payitaht Abdülhamid 153. bölüm full, tek parça izle | Payitaht Abdülhamid son bölüm izle

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 153. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli’de isyan başlar. Sultan Abdülhamid’in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris’e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye’nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 153. BÖLÜM FULL İZLE

TRT1 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 153. BÖLÜM İZLE