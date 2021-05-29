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Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid final ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayınlanan büyük ilgiyle izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid final ne zaman? sorularını aratmaya başladı. İşte o soruların cevabı haberimizde...

Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid final ne zaman?

153. bölümüyle dün akşam TRT1 kanalında ekrana gelen Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağı konuşuluyor. İzleyiciler merakla Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid final ne zaman? sorularını aratıyor. Biz de haberimizde soruların cevabına yer verdik...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ BİTİYOR MU? PAYİTAHT ABDÜLHAMİD FİNAL NE ZAMAN?

2017 yılında yayın hayatına başlayan dizi 5 sezondur büyük bir ilgiyle TRT1 seyircisi tarafından sıkıca takip ediliyor. Her bölümü heyecanla beklenen ve soluksuz izlenen dizisinin final yapacağı konuşuluyor.

TRT'nin ES Film imzalı fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid bu sezon sonu ekrana veda edecek. Dört yıldır cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin 155. bölümde ekrana veda edeceği öne sürülse de yapım şirketi herhangi bir açıklama da bulunmadı.

Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid final ne zaman?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU

Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta Birleşik Krallık olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin parçalanmasını önlemek için çaba göstermekte, Filistin ve Hicaz'ı korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.

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