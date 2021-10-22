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Payitaht ne demek, TDK'ya göre Payitaht kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Payitaht kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Payitaht ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Payitaht nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Payitaht kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Payitaht ne demek, TDK'ya göre Payitaht kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Payitaht ne demek? Payitaht TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi payitaht kelimesi. Peki payitaht ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre payitaht nedir, payitaht kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PAYİTAHT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Payitaht kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Payitaht kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre payitaht kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başşehir, başkent

PAYİTAHT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ertesi gün Konya ovalarından payitahta, uzaklardaki İstanbul'un yüksek mavi gölgesine doğru süratle geçiyorduk.

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