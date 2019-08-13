Payitaht’ta bayram bereketi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri', tarihi çarşı ve hanlar bölgesine hayat veriyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nı da kapsayan Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, ilk haftada üye iş yerlerinde 1 milyon lirayı aşkın iş hacminin oluşmasına öncülük etti. Etkinlik kapsamında dağıtılan fiş sayısı ise 10 bini geçti.

BTSO tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, tarih boyunca ticaretin en önemli duraklarından biri olan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde alışverişin canlanmasını sağlıyor. 850 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerine hem kentin tarihini hem de alışveriş kültürünü doyasıya yaşama imkanı sunan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde 5 Ağustos'ta başlayan Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri projesine, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği de destek veriyor. Alışveriş günleri kapsamında üye işyerlerinden 100 liralık alışveriş yapan vatandaşlar, 10 otomobilden birini kazanma şansı elde ediyor.

Dünyanın en köklü alışveriş kültürüne sahip kentlerinden olan Bursa'da, "Tarihin mirası alışverişin alası" sloganıyla düzenlenen etkinliğin bayram alışverişi için çarşıyı tercih edenlerin sayısında önemli bir artış sağladığına dikkat çeken bölge esnafı, alışveriş günlerinin piyasayı hareketlendirdiğine vurgu yaptı. Alışveriş günleri kapsamında oluşan iş hacminin geçen yıllara kıyasla büyük bir gelişme kaydettiğini belirten Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, etkinliğe hem esnafın hem de müşterilerin ilgisinin üst düzeyde olduğunu söyledi. Bayram alışverişi için şehir dışından çok sayıda müşterinin Bursa çarşılarını tercih ettiğini dile getiren Özyıldırım, "Çarşımız kentimizin en büyük zenginliğidir. Bizler BTSO'nun destekleriyle bölgemizin her zaman cazibe merkezi olmasını istiyoruz. Bu yönde yapılan çalışmalar esnafımıza güç katıyor. Çarşıdaki ziyaretçi sayımız günden güne artıyor. Böyle bir kampanyanın düzenlenmiş olmasını da memnuniyetle karşılanıyor. Bayram alışverişi ve sonrasında okul alışverişlerinin de başlamasıyla bölge daha da hareketlenecek" diye konuştu

Çarşı esnaflarından BTSO Meclis Üyesi Nazım Usturalı, BTSO'nun çarşı esnafına yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Projelerin bölgeye büyük bir canlılık kazandırdığını kaydeden Usturalı, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliğinden esnafın büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı. Türkiye'nin hiçbir tarihi çarşısında bu büyüklükte kampanyanın yapılmadığını dile getiren Usturalı, "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgemiz kent ekonomimizin kalbinin attığı bir merkez. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölge için hayata geçirdiği projeler de esnafımıza büyük moral veriyor." dedi

Bakırcılar Çarşısı Dernek Başkanı ve bölge esnafı Yüksel Köse, 4. kez düzenlenen etkinliğin her geçen yıl güçlendiğini vurguladı.

5 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri kapsamında üye işyerlerinden 100 liralık alışveriş yapan tüketiciler, çarşı içerisindeki başvuru merkezlerinden çekiliş kuponlarını alarak 10 otomobilden birini kazanma şansı elde ediyor.

Kaynak: İHA