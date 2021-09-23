Paylaş Benimle bugün neden yok, bitti mi? Paylaş Benimle neden bitti, niçin yayınlanmıyor? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. İşte paylaş Benimle adlı programın detayları...

PAYLAŞ BENİMLE NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programı Paylaş Benimle'nin bugünkü yeni bölümünün ekranlara gelmemesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya başladı. Programın sunucusu Gökhan Çınar ise konuyla ilgili sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu. Çınar yaptığı paylaşımda "Bir yaz dönemi programı yaptık, şimdilik bitti.. yeni programlar yolda. görüşmek üzere." sözleri Paylaş Benimle programının bittiği yönünde sinyalleri verdi.

PAYLAŞ BENİMLE NEDEN BİTTİ, NİÇİN YAYINLANMIYOR?

Gökhan Çınar, Paylaş Benimle adlı programın bugünkü bölümün yayınlanmamasının ardından sosyal medya hesabında Katarsis'i etiketleyerek, "Yeni Sezona Doğru" mesajını paylaştı. 45 bölüm süren Paylaş Benimle adlı programdan sonra Çınar'ın böyle bir paylaşımda bulunması yeni sezonda yoluna 'Katarsis' ile devam edeceğinin gösterirken programın yerine de daha çok izlenen programların tekrarı yayınlanmaya başlayacağı belirtildi.