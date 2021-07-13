TV8 ekranlarının Paylaş Benimle adlı yeni programının ekrana gelmesinin ardından sunucusunun kim olduğu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Paylaş Benimle sunucusu kim? Gökhan Çınar kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

PAYLAŞ BENİMLE SUNUCU KİM? GÖKHAN ÇINAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

YouTube'ta yaptığı Katarsis programıyla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Paylaş Benimle adlı programı sunan 37 yaşındaki Gökhan Çınar, 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi’nde YÖK Burslu olarak tamamladığı 2006 yılında Maltepe Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi.

Lisans eğitimi süresinde, yüksek lisans sürecinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına ve psikolog olarak çalışmalarına devam eden Çınar, Türk Psikologlar Derneği’nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak “Mesleki Adanmışlık” konusunda kapsamlı bir araştırmayı sürdürdü ve yüksek lisansını tamamladı.

Gökhan Çınar, Yetişkin, Ergen ve Çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini alarak bir çok kişilik, zeka, dikkat, gelişim ve algı testinin uygulamasında yetkinlik kazandı. “Teoriden Pratiğe Psikodinamik Yaklaşımlar” eğitimini aldı. Türk Psikologlar Derneği’nde aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sonrasında üç yıl Dr. Çağla Gülol ile bu yaklaşımda süpervizyon çalışmalarına devam etti. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden aldığı EMDR eğitimi ile alandaki çalışmalarını sürdürdü. 2014-2018 yılları arasında Geştalt Terapi Derneği’nde Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen dört yıllık Geştalt Terapi Eğitimi’ni ve yaşantı gruplarını tamamladı. Bu dönemde ergen ve yetişkin psikoterapisti olarak alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Gökhan Çınar, meslek hayatı boyunca psikoterapi seansları ve yer aldığı eğitimlerde kendisini daha yakın bulduğu Ergenlik Dönemi ile ilgili birçok eğitim, seminer, oluşum ve çalışmada yer almıştır. İstanbul’da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji’de psikoterapi alanında çalışmaya devam etti. Oyun Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden biri olan Çınar oktora eğitimini Sinema-Tv alanı üzerine sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren medyada sunucu, yapımcı ve içerik üreticisi olarak görev almaktadır. 2019 yılında “Utançla Yüzleşmek” başlıklı bir TEDx konuşması yapmıştır ve Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli seminer ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer almayı sürdürmektedir.