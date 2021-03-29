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  3. Paylaşımı olay oldu! Yeşim Salım, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok" dedi

Paylaşımı olay oldu! Yeşim Salım, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok" dedi

Şarkıcı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşım ile olay yarattı. Dünyanın savaştığı salgın koronavirüsün gerçek olmadığını söyleyen Salkım, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı olay oldu! Yeşim Salım, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok" dedi

52 yaşındaki şarkıcı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Salkım, dünyanın savaştığı koronavirüs salgınının olmadığını söyleyerek yasakların geri alınması gerektiğini söyledi.

"ANLAYIN ARTIK DÜNYADA BİR SALGIN YOK"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yeşim Salkım, Twitter hesabından söz konusu olayı şu şekilde dile getirdi: "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. 1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek."

Paylaşımı olay oldu Yeşim Salım Anlayın artık dünyada bir salgın yok dedi

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