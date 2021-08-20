Paylaşımları olay olan Murat Övüç artık şaşırtmıyor! "Benim neyim eksik" diyerek bakın ne giydi!

Geçtiğimiz günlerde oğlu araba kullanırken etrafa ateş saçmasının ardından aracında alkol aldığı görüntülerinde çıkması üzerine çok konuşulan Murat Övüç, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

GELİNLİK GİYDİ

Mekanlarda sahne alan Murat Övüç, kıyafet seçimiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Çıktığı mekanlarda farklı tasarıma sahip renkli kıyafetler giymeyi tercih eden Murat Övüç, bu kez gelinlik diktirdi. Mağazada gelinliği giydikten sonra video çektiren Övüç, modacısına övgü dolu sözler söyledi. Gelinliği deneyen Övüç, "Bütün kraliçeler ona yaptırıyor. Benim neyim eksik. Muhteşem" dedi.

Tony.avlar adlı Instagram hesabının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada yayılırken Övüç'ün takipçileri ikiye bölündü. Bir kısmı fenomenin bu hallerini normal karşılarken bir kısmı ise abartı buldu.