SON DAKİKA! İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırıPaylaşımları olay olan Murat Övüç artık şaşırtmıyor! "Benim neyim eksik" diyerek bakın ne giydi!Ünlü rapçi çıplak pozlarını servet değerine sattı!Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Rezan Epözdemir'den sert açıklamalar! Rizespor ve TFF'Ye ateş püskürttüler!Son dakika | AFAD acı haberi duyurdu: Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldiSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Taliban'la görüşmeler yapabilirizBir Başkadır dizisinin yönetmeni Berkun Oya bu kez film çekiyor! Netflix'te yayınlanacakİBB Başkanı İmamoğlu neye uğradığını şaşırdı! Büyükada'da eleştiri yağmuruna tutuldu!Ahmet Hakan'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün adını çevirmeyen tercümana tepki: İzah edilecek bir tarafı yokAzadi Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tutuklandı mı?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Paylaşımları olay olan Murat Övüç artık şaşırtmıyor! "Benim neyim eksik" diyerek bakın ne giydi!

Paylaşımları olay olan Murat Övüç artık şaşırtmıyor! "Benim neyim eksik" diyerek bakın ne giydi!

Sosyal medya fenomeni olan Murat Övüç yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Bu kez de yine değişik bir hamle yaparak konuşulmayı başaran Murat Övüç "Benim neyim eksik" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde oğlu araba kullanırken etrafa ateş saçmasının ardından aracında alkol aldığı görüntülerinde çıkması üzerine çok konuşulan Murat Övüç, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

GELİNLİK GİYDİ

Mekanlarda sahne alan Murat Övüç, kıyafet seçimiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Çıktığı mekanlarda farklı tasarıma sahip renkli kıyafetler giymeyi tercih eden Murat Övüç, bu kez gelinlik diktirdi. Mağazada gelinliği giydikten sonra video çektiren Övüç, modacısına övgü dolu sözler söyledi. Gelinliği deneyen Övüç, "Bütün kraliçeler ona yaptırıyor. Benim neyim eksik. Muhteşem" dedi.

Paylaşımları olay olan Murat Övüç artık şaşırtmıyor! Benim neyim eksik diyerek bakın ne giydi!

Tony.avlar adlı Instagram hesabının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada yayılırken Övüç'ün takipçileri ikiye bölündü. Bir kısmı fenomenin bu hallerini normal karşılarken bir kısmı ise abartı buldu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT