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  3. Paylaşımlarıyla tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı tutuklandı

Paylaşımlarıyla tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı tutuklandı

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaret eden, Türk bayrağını yırtan ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran "Sapık Alihan" isimli kullanıcı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Paylaşımlarıyla tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı tutuklandı

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaret eden, Türk bayrağını yırtan ve bu paylaşımlarıyla tüm Türkiye'nin tepkisini çeken "Sapık Alihan" isimli kullanıcı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"PAYLAŞIMLARIYLA TÜM TÜRKİYEYİ AYAĞA KALDIRMIŞTI"

Polis ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaret ederek, Türk bayrağını yırtıp paylaşımlarda bulunan "Sapık Alihan" hesabına yönelik inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemelerde hesabı kullanan şahsın 18 yaşından küçük olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer alan A.Ş. isimli 18 yaşından küçük çocuğu Kağıthane'deki ikametinde gözaltına almıştı.

9.jpgEmniyetteki sorgu işlemlerinin ardından şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanede yaptıklarının bilincinde olduğuna dair rapor gelen şüpheli yeniden adliyeye getirildi. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin hakimlikteki ifadesinde paylaşımları fenomen olmak için yaptığını söylediği öğrenildi.

KAYNAK; İHLAS HABER AJANSI

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