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  3. Paylaştığı videoda bekçilere hakaret etmişti: Serbest bırakıldı

Paylaştığı videoda bekçilere hakaret etmişti: Serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sosyal medyada video paylaşarak bekçilere hakaret içerikli cümleler kullanması sebebiyle gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Paylaştığı videoda bekçilere hakaret etmişti: Serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, Gölcük'te oto galericilik yapan E.U., kısıtlama saatlerinde eşi ve çocuğu ile dışarıda olduğu için ceza yazılan arkadaşının durumunu anlatmak için video çekti. Arkadaşına bekçiler tarafından yaklaşık 10 bin 500 TL ceza yazıldığını iddia eden E.U., çektiği ve bekçilere hakaret içerikli cümleler kullandığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Videonun yayılması sonrasında gelen tepkiler üzerine harekete geçen Gölcük Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçileri, E.U.'yu gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemleri sonrasında Gölcük Adliyesine sevk edilen şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Paylaştığı videoda bekçilere hakaret etmişti: Serbest bırakıldı

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