Pazar esnafı belediye önünde eylem yaptı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki Barbaros Hayrettin Paşa Pazarı'nın kapatılması nedeniyle 3 aydır mağdur olduklarını iddia eden bir grup pazar esnafı Esenyurt Belediyesi önünde eylem yaptı.

Pazarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapatıldığını, 3 aydır çalışamamaları nedeniyle geçim sıkıntısı çektiklerini dile getiren esnaf, oturma eylemi yaptı.

Pazar esnafından Hüseyin Nalbant, "Esenyurt Belediyesi, bizim kapalı pazarımızı elimizden aldı, onun için buradayız. Gıda serbest olmasına rağmen pazarı tamamen kapattılar, belediyeden oranın bize ait olduğuna dair evrakımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyhan Sarıkaya da mağdur olduğunu dile getirerek, "60 yaşındayım, gözlerim sorunlu, iki dizimde platin var ben başka ne iş yapabilirim? Cumhurbaşkanına 10 tane mektup yazdım, benim gibi olanlara bir el uzatsın. Çok mağdurum." diye konuştu.

Kanser ve psikiyatri hastası olduğunu kaydeden pazarcı Ayşe Altay da kirasını ve faturalarını ödeyemediğini söyleyerek, pazarın açılmasını istedi.

Ayşe Erat adlı esnaf ise kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek, "Ben de pazar esnafıyım. Biz 1,5 - 2 seneden beri orada mağduruz. Herhangi bir güvence verilmedi, verilen sözler tutulmadı." dedi.

- Esenyurt Belediyesinden açıklama

Esenyurt Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınının "Pazar Yerleri Yönetmeliği" gereği pazar yeri açma-kapatma yetkisinin ilçe belediye meclislerinin yetkisine bağlandığı hatırlatılarak, "Söz konusu alan için belediye meclisinin herhangi bir kararının olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle pazar yeri olarak kullanılan söz konusu alan kapatılmıştır." denildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın pandemi genelgeleri nedeniyle sadece gıda esnafına pazar yerlerinde satışa izin verildiği kaydedilerek, "Söz konusu şartı sağlayan 14 esnafın ise Pazarcılar Odası’na kayıtları yoktur. Pazarcılık Esnafı belgeleri mevcut değildir. Vergi dairesinde kayıtları yoktur. Bu sebeplerden dolayı söz konusu alan kapatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA