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  3. Pazar esnafına korona virüs anlatıldı

Pazar esnafına korona virüs anlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde pazar esnafın ve vatandaşlar korona virüs (Kovid-19) hakkında bilgi verildi.

Pazar esnafına korona virüs anlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde pazar esnafın ve vatandaşlar korona virüs (Kovid-19) hakkında bilgi verildi.

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk pazarında hijyen tedbirleri konusunda vatandaşları uyararak eldiven dağıttı ve tüm direklere bilgilendirme afişleri astı.

Ürünleri el ile seçmemeleri, alışveriş süresini çok uzun tutmamaları, kalabalık oluşmadan sosyal mesafeye uyularak alışveriş yapılması ve zabıta ekiplerinin uyarılarını göz ardı etmemeleri konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Pazar esnafına korona virüs anlatıldı

Pazar esnafına korona virüs anlatıldı

Kaynak: İHA




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