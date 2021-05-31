Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme kararlarını duyurdu. Erdoğan hafta sonu yasaklarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada da bulundu. Peki Pazar günü kısıtlama var mı? | Pazar yasak saatleri İşte ayrıntılar...

PAZAR GÜNÜ KISITLAMA VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hafta sonu yasağının yalnızca pazar günleri uygulanacağını belirtti.

PAZAR YASAK SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ NORMALLEŞME ADIMLARINI DUYURDU

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde, milletçe bir yılı aşkın süredir kısıtlamaların gölgesinde yaşıyoruz. İlk vaka çıktığı günden beri tedbirleri en net ve kesin çizgilerle ortaya koyan ülkelerden bir tanesi olarak, salgın sürecinde ağır kayıplar vermekten kurtulduk. Fakat artık kısıtlamaların sona ermesi, tüm vatandaşların en büyük dileği haline geldi. Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta daha kısıtlamalara devam edileceğini, fakat 1 Haziran itibarıyla, normalleşme çerçevesinde yeni gevşeme adımlarının atılacağını ifade etmişti. Bunun üzerine tüm vatandaşların gözü, kulağı, 1 Haziran öncesi yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrilmişken o büyük gün gelip çattı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bullundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.

"BİZİM ÜLKEMİZ İÇİN YAPACAK DAHA ÇOK HİZMETİMİZ VAR"

400 km'lik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56'yı aşan havalimanlarımızla havayolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete atacağız. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var. Milletimizin bize gösterdiği istikamet, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufuktaki ihtiyaç işte budur. Ülkemizi sahte gündemlere hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik etmeyeceğiz.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluğunu hakkı ile yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz toplantıda kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı akşamda ABD şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerinin tüm sorularını da cevapladık. Yakın tarihimizin kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler adasında bir araya geldik.

Cuma günü ise milletimizin 150 yıllık hayali olan, Taksim Cami'ni açılış törenindeydik. Birileri özellikle bu eseri kalkıp İstanbul'umuz için böyle farklı olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i görebilir, Fatih Camii görebilir. Bunlar tabi ki bizim için sembol eserlerdir. Onlar o asrın eserleridir, şimdi de Çamlıca'daki kule bu asrın eseridir. Bu kulenin buraya dikilmesi, oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle göstermesi bu asrın sembolüdür. Demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden bir olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü ise İstanbul'a kazandırılan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Bu kulenin, ülkemize ve çevremize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un Fethi'nin 2023 vizyonumuzu şekillendirme için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiğini göze aldığımızda, 2053 için hemen kolları sıvamız gerektiği ortaya çıkıyor. Darbe ve kriz dönemlerinde siyaset yapmış, ülke yönetmiş bir nesil olarak böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyoruz.

Temennimiz 2023 seçimlerinin Türkiye'nin bu vizyonunun merkezi içinde tartışma ikliminde geçmesidir.

"TÜRKİYE, DÜNYA DA MİLLİ GELİRİNE GÖRE HALKINA EN YÜKSEK MİKTARDA DESTEK SAĞLAYAN ÜLKELERİN BAŞINDADIR"

Yaklaşık 1,5 yıldır dünya ile ülkemizi de esir alan salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin ülkemizin salgın sürecini ciddi kayıplara maruz kalmamasında büyük katkısı olmuştur. Türkiye, dünyada milli gelirine oranda halkına destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. İşte bugün 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Sizler medyanın içindesiniz. Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek G-7 ülkeleri arasında Çin'in ardından yer alması bir şeyler ifade ediyor. Yatırımların devam ettiğinin önümüzdeki dönemde üretim ve istihdamın daha da artacağının kanıtıdır. Ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık gelen 3400 proje ile 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Geçtiğimiz hafta Karadeniz'deki doğalgazın ardından karada da 3 petrol kuyusunun müjdesini paylaşmıştık.

Diğer yandan aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi aşı üretmediği halde başarmış ülkeyiz. İnşallah yıl sonu bitmeden kendi aşımıza kavuşmuş olacağız.

Türkiye, dünyada milli gelirine göre halkına en yüksek miktarda destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir

KOVİD-19 SALGINIYLA MÜCADELE İLE AŞI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Diğer yandan aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi aşı üretmediği halde başarmış ülkeyiz. İnşallah yıl sonu bitmeden kendi aşımıza kavuşmuş olacağız. Biontech, Sinovac ve Sputnik gibi sözleşmesi yapılan aşıların Haziran ayında ülkemize getirilmesi için yoğun hazırlık içindeyiz. Salgın tedbirlerini sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizin de vaka sayılarının seyri için Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde ilerlemektedir. Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay açık kalan esnaflarımızın olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pekçok kişi üzerinde açtığı faaliyetleri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın öğretimin yanında psikolojik etki yarattığını iyi biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını görüyoruz. Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun, kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların idrakindeyiz.

YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek."