Koronavirüs salgınının kontrol alınması için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması normalleşme süreci kapsamında Haziran ayında sadece pazar gününü kapsayacak şekilde uygulanmaya başlamıştı. Haziran ayının sona ermesine günler kala kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları açıklanacak. Bu kapsamda yasakların durumunu merak edenler Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, kalktı mı, kalkacak mı 2021? Pazar günü yasak kaldırıldı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI, KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK 2021?

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı henüz kaldırılmadı ancak kalkacağına yönelik çok sayıda görüş var. Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.

Söz konusu haberde pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibariyle kaldırılması planlanıyor. Alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

PAZAR GÜNÜ YASAK KALKACAK MI, KALDIRILDI MI?

Pazar günleri koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı öngörülüyor. Uzmanlar delta varyantının baskın hale geleceğini ifade ederek, yasakların kademeli şekilde kaldırılmasını öneriyor.

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre 27 Haziran Pazar günü yeni bir karar alınmazsa sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek. Genelgede şu ifadeler yer alıyor:

"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."