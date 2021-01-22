Pazar günü sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Pazar günü sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? İşte A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri
Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesi ile İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile iş yerlerinin çalışma saatlerini belirledi. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için gittiği marketlerin de saatleri değişti. Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu (sadece pazar günleri) uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu.
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Çok yüksek riskli kategoride yer alan illerde marketler hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak. Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde marketler saat 07.00'de açılacak, 20.00'de kapanacak.
Hafta sonu (pazar günü) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketler yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde saat saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.
DÜŞÜK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
ORTA RİSK GRUBUNDAKİ İLLER
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
ÇOK YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)
MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde saat 07.00'de açılacak, 20.00'de kapanacak. Öte yandan marketler hafta içi çok yüksek riskli illerde saat 10.0'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak.
Pazar günleri ise saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.
A-101, ŞOK, BİM, HAKMAR, MİGROS, CARREFOUR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Yüksek riskli ve çok yüksek risk düzeyi kategorisinde yer alan illerde pazar günleri marketler saat 10.00'da açılacak, 17.00'de kapanacak.
Öte yandan kısıtlamanın olmadığı hafta içi düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde marketler saat 07.00'de açılacak, saat 20.00'de kapanacak.