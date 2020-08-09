Bugün Şile'de denize girmek yasaklandı

Çok sayıda tatilci sabah saatlerinde İstanbul’un Şile ilçesine gitti. Pazar gününü değerlendirmek isteyerek plajları dolduran kişiler cankurtaranların uyarısıyla karşılaştı.

ŞİLE'DE DALGA VE AKINTI NEDENİYLE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Şile Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda cankurtaranlar rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar ve akıntı sebebiyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

DENİZE GİREMEYENLER SAHİLDE OTURMAYI TERCİH ETTİ

Denize giremeyenler vatandaşlar sahilde oturmayı tercih etti. Dün bir kişi dalgalar arasında kaybolmuş sekiz saat sonra ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Şile Ağva'da sabah denize giren, sonra da gözden kaybolan Süleyman Yavuz'un cesedi 8 saat sonra bulunmuştu.

Ağva'da sabah saatlerinde kayın biraderi ile denize giren 37 yaşındaki Süleyman Yavuz, kısa sürede gözden kaybolmuştu.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen İstanbul İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 8 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Yavuz'un cansız bedenine ulaşmıştı. Ardından Yavuz'un cansız bedeni, sahilde bulunan cenaze aracına yüklenerek Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.