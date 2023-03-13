Pazar kahvaltısına peynir, zeytin kalmadıysa o markete koşun! Kilosu sadece 49 TL'ye düştü!

Hayat pahalılığının devam etmesi sebebi ile vatandaş temel gıda ihtiyaçlarını gidermekte dahi zorlanıyor. Bu amaçla da marketler hem halka destek olmak için hem de müşteri çekmek için indirim fırsatları sunuyor. Migros market de bu haftaki indirim kampanyasını duyurdu. İndirimli ürünler listesi ve fiyatları yazının devamında.







MİGROSTAN İNDİRİM HABERİ

Market zinciri binlerce üründe indirim haberi ile halka destek olmaya devam ediyor. Her hafta farklı farklı ürünlerde fiyatları düşüren market müşterinin dikkatini çekti. 10 Mart cuma günü itibari ile geçerli olan indirim diğer cumaya kadar devam edecek.

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-Finish Quantum Tablet 21'li : 79,90 TL

-Calgon Kireç Önleyici Toz: 35 TL

-Porçöz Leke Çıkarıcı 750 Ml: 33,68 TL

-Porçöz Sirke Özlü Kireç Çözücü 500 Ml: 14,96 TL

-Solo 6'lı Havlu Kağıt: 39,90 TL

-Mayıslo 8'li Tuvalet Kağıdı: 39,90 TL

-Colgate Diş Macunu 50 Ml: 29,90 TL

-Elidor Şampuan ve Saç Kremi İkili Paket : 57,90 TL

-Ariel Renkliler 42 Yıkama Sıvı Deterjan 131,92 TL

-Ariel Canlı Parlak Siyahlar 29 Yıkama Sıvı Deterjan: 98,60 TL

-Dove Sülfatsız Şampuan 350 Ml: 54,90 TL

-Dove Hydration Spa 350 Ml: 54,90 TL

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-Deep Fresh Sıvı Sabun 500 Ml: 19,90 TL

-Superfresh Bezelye 450 gr: 23,90 TL

-Haribo Ayıcık 24,90 TL

-Gesaş Geleneksel Reçel Çeşitleri 1 kg: 39,90 TL

-Master Potato Cips: 24,90 TL

-Efor Siyah Çay 1Kg: 64,90 TL

-Tukaş Domates Salçası: 39,90 TL

-Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre: 139,90 TL

-Teksüt Dilimli Tost Peyniri 200 gr: 34,90 TL

-Sek Yarım Yağlı Yoğurt 500 gr: 36,90 TL

-Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri 300 gram: 49,90 TL