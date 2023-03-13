Pazar kahvaltısına peynir, zeytin kalmadıysa o markete koşun! Kilosu sadece 49 TL'ye düştü!

Enflasyon nedeni ile her alanda fiyat artışları devam ediyor. Vatandaşlar geçim sıkıntısı çekerken bazı marketler de vatandaş için indirimler uyguluyor. İşte o market yeni haftanın indirimli ürünlerini yayınladı. Detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Pazar kahvaltısına peynir, zeytin kalmadıysa o markete koşun! Kilosu sadece 49 TL'ye düştü!

Hayat pahalılığının devam etmesi sebebi ile vatandaş temel gıda ihtiyaçlarını gidermekte dahi zorlanıyor. Bu amaçla da marketler hem halka destek olmak için hem de müşteri çekmek için indirim fırsatları sunuyor. Migros market de bu haftaki indirim kampanyasını duyurdu. İndirimli ürünler listesi ve fiyatları yazının devamında.

migros indirim

MİGROSTAN İNDİRİM HABERİ

Market zinciri binlerce üründe indirim haberi ile halka destek olmaya devam ediyor. Her hafta farklı farklı ürünlerde fiyatları düşüren market müşterinin dikkatini çekti. 10 Mart cuma günü itibari ile geçerli olan indirim diğer cumaya kadar devam edecek.

-Finish Quantum Tablet 21'li : 79,90 TL

-Calgon Kireç Önleyici Toz: 35 TL

-Porçöz Leke Çıkarıcı 750 Ml: 33,68 TL

-Porçöz Sirke Özlü Kireç Çözücü 500 Ml: 14,96 TL

-Solo 6'lı Havlu Kağıt: 39,90 TL

-Mayıslo 8'li Tuvalet Kağıdı: 39,90 TL

-Colgate Diş Macunu 50 Ml: 29,90 TL

-Elidor Şampuan ve Saç Kremi İkili Paket : 57,90 TL

-Ariel Renkliler 42 Yıkama Sıvı Deterjan 131,92 TL

-Ariel Canlı Parlak Siyahlar 29 Yıkama Sıvı Deterjan: 98,60 TL

-Dove Sülfatsız Şampuan 350 Ml: 54,90 TL

-Dove Hydration Spa 350 Ml: 54,90 TL

-Deep Fresh Sıvı Sabun 500 Ml: 19,90 TL

-Superfresh Bezelye 450 gr: 23,90 TL

-Haribo Ayıcık 24,90 TL

-Gesaş Geleneksel Reçel Çeşitleri 1 kg: 39,90 TL

-Master Potato Cips: 24,90 TL

-Efor Siyah Çay 1Kg: 64,90 TL

-Tukaş Domates Salçası: 39,90 TL

-Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre: 139,90 TL

-Teksüt Dilimli Tost Peyniri 200 gr: 34,90 TL

-Sek Yarım Yağlı Yoğurt 500 gr: 36,90 TL

-Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri 300 gram: 49,90 TL

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
A101 gıda değil otomobil indirimi yaptı! 120.000 TL etiketle bakın hangi aracı satacak!
A101 gıda değil otomobil indirimi yaptı! 120.000 TL etiketle bakın hangi aracı satacak!
Emekli maaşına gizli zam formülü! Bu şarta uyanlar her ay 1300 TL fazla maaş alacak
Emekli maaşına gizli zam formülü! Bu şarta uyanlar her ay 1300 TL fazla maaş alacak
Sınav yok, mülakat yok! 18-35 yaş arası kamuda çalışacak personeller aranıyor!
Sınav yok, mülakat yok! 18-35 yaş arası kamuda çalışacak personeller aranıyor!
İhtiyaç sahibi aileleri sevindiren duyuru: Hane başı 10.000 TL geri ödemesiz yardım yapılacak!
İhtiyaç sahibi aileleri sevindiren duyuru: Hane başı 10.000 TL geri ödemesiz yardım yapılacak!
Son Haberler
Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polisleri darp ettiler!
Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polisleri darp ettiler!
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
Mart ayında kar sürprizi! Afyonkarahisar beyaza büründü
Mart ayında kar sürprizi! Afyonkarahisar beyaza büründü
Acımasız baba! Çocuğunun feryadına aldırmadan gözleri önünde eşine kurşun yağdırdı!
Acımasız baba! Çocuğunun feryadına aldırmadan gözleri önünde eşine kurşun yağdırdı!
1989 yılından sonra doğan kadınlar dikkat! 2023 yılında ilk kez uygulanacak
1989 yılından sonra doğan kadınlar dikkat! 2023 yılında ilk kez uygulanacak
Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illerde yaşayanlara kötü haber: Sert geliyor... Kapıyı pencereyi bile açmayın
Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illerde yaşayanlara kötü haber: Sert geliyor... Kapıyı pencereyi bile açmayın
Çok Okunanlar
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
FED ateşi Bitcoin'i söndürdü! Bitcoin paraşütsüz çakıldı: Yatırımcılar o tarihi bekliyor!
FED ateşi Bitcoin'i söndürdü! Bitcoin paraşütsüz çakıldı: Yatırımcılar o tarihi bekliyor!
Uçakla seyahat edecekler dikkat! Bu yöntemle uçak biletini yüzde 20 daha ucuza alabilirsiniz!
Uçakla seyahat edecekler dikkat! Bu yöntemle uçak biletini yüzde 20 daha ucuza alabilirsiniz!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!