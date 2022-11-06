6 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 06.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlileri çekiliş souçların bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 6 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 06.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı......
6 KASIM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLAR | 06.11.22 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar şöyle:
1-5-7-11-17-8
2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI
2-7-18-28-32-8
30 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
12-15-16-24-28-8
26 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI
26 Ekim 2022 Çarşamba günü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:
12- 13- 24- 25- 30- 4
23 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI
23 Ekim 2022 Pazar günü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:
5- 14- 28- 29- 31- 8
19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI
19 Ekim 2022 Çarşamba günü çekilen Şans Topu'nun sonuçları şöyle:
23- 20- 34- 31- 4- 14
16 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI
16 Ekim 2022 Pazar günü çekilen Şans Topu'nun sonuçları şöyle:
6- 11- 21- 31- 33- 2
5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 05.10.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
5 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:
3- 14- 27- 29- 34 Joker: 9
2 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 02.10.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
2 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:
4- 15- 19- 22- 30 Joker: 10
28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 28.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
28 Eylül 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:
2- 14- 17- 18- 19 Joker: 8
25 EYLÜL 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 25.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
25 Eylül 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:
34- 28- 8- 30- 3 Joker: 4