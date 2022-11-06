6 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 06.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlileri çekiliş souçların bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 6 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 06.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı......

6 KASIM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLAR | 06.11.22 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar şöyle:

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1-5-7-11-17-8

2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI

2-7-18-28-32-8

30 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12-15-16-24-28-8

26 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI

26 Ekim 2022 Çarşamba günü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

12- 13- 24- 25- 30- 4

23 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI

23 Ekim 2022 Pazar günü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

5- 14- 28- 29- 31- 8

19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI

19 Ekim 2022 Çarşamba günü çekilen Şans Topu'nun sonuçları şöyle:

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23- 20- 34- 31- 4- 14

16 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI

16 Ekim 2022 Pazar günü çekilen Şans Topu'nun sonuçları şöyle:

6- 11- 21- 31- 33- 2

5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 05.10.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

5 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

3- 14- 27- 29- 34 Joker: 9

2 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 02.10.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

2 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

4- 15- 19- 22- 30 Joker: 10

28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 28.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

28 Eylül 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

2- 14- 17- 18- 19 Joker: 8

25 EYLÜL 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 25.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

25 Eylül 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

34- 28- 8- 30- 3 Joker: 4