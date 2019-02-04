"Pazar yeri projemiz hazır"

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, semt pazarıyla ilgili projelerinin hazır olduğunu bildirdi.

Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye modern bir pazar yeri kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Zaman içinde eskiyen pazarla ilgili projelerinin hazır olduğunu vurgulayan Uymaz, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışveriş yapabileceği, esnafımızın rahat edeceği bir pazar yeri yapacağız. Pazarın altında 220 araçlık bir otopark mevcut olacak. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı olsun. Halkımızın daha iyi koşullarda yaşaması için projelerimizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA