Pazar yerlerinin açık olacağını öğrenen vatandaşlar, pazara özel araç ile gidilip gidilmeyeceğini araştırmaya başladı. Haberimizde, Pazar yerlerine araba ile gidilebilir mi? Pazara arabayla gitmek serbest mi? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

PAZAR YERLERİNE ARABA İLE GİDİLEBİLİR Mİ? PAZARA ARABA İLE GİTMEK SERBEST Mİ?

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'de 'tam kapanma süreci' devam ediyor. Bu esnada bir çok iş merkezi faaliyetine ara vermek zorunda kaldı. Vatandaşların yoğunluk oluşturmasına neden olan pazarlar da faaliyetine ara verdi. Ancak İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği Pazar genelgesine göre mevsim etkisiyle arzı artan ürünlerin fire vermemesi için belirlenen tarihler arasında pazar yerleri açık olacak. Tam kapanma sürecine denk gelen 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.

Vatandaşların evine en yakın pazar yerine gidebileceği belirtilen Pazar Genelgesi'nde, pazara araç ile gidip gidemeyeceğine dair bir bilgi yer almıyor. Ayrıca pazar yerlerine, otomobil ve motosiklet gibi araçlarla giden vatandaşlara güvenlik güçlerinin ceza uygulama yetkisi de bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Pazar Genelgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek."



"Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek."



"Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak."



"Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek."



"Pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak."



"Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek. "



"Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak. "



"İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak."



"Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen mesleki faaliyet belgesi ile ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak."