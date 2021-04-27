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  3. Pazarcı esnafına ziyaret! Başkan Şahin’den pazar denetimi

Pazarcı esnafına ziyaret! Başkan Şahin’den pazar denetimi

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında ilçe pazarında denetim yapan zabıta ekiplerini ziyaret ederek, pazarcı esnafın da hatırını sordu.

Pazarcı esnafına ziyaret! Başkan Şahin’den pazar denetimi

Başkan Şahin, Osmaneli ilçe pazarını ziyaret ederek, pazar giriş ve çıkışlarında görev yapan zabıta ve sağlık çalışanlarına kolaylık diledi. Pazar esnafı ve vatandaş ile de sohbet eden Başkan Şahin, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında gerekli hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür etti. Başkan Şahin, "Ramazan Bayramı sonrasına en alt seviyede vakalarla girmeyi hedefliyoruz. Sonrası da aşı olanlarında artmasıyla inşallah Covit-19 salgınını normal seviyelere düşürmüş olacağız" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Pazarcı esnafına ziyaret! Başkan Şahin’den pazar denetimi

Pazarcı esnafına ziyaret! Başkan Şahin’den pazar denetimi

Pazarcı esnafına ziyaret! Başkan Şahin’den pazar denetimi

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