Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!

Ankara Sincan'da bir pazarcı diğer pazarcı ile fiyat farkı yüzünden tartışamaya başladı. Tartışma sonrası ise bir pazarcı, yan tezgahındaki komşu pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı.

AYNI ÜRÜN FARKLI FİYAT KAVGASI

Sincan'ın Osmanlı Mahallesi'nde Sincan Belediyesi sorumluluğundaki semt pazarında yaşanan olayda iddialara göre S.B., yan tezgahındaki pazarcı arkadaşıyla sattıkları bir ürünün fiyatından dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede gerilim yükseldi ve tartışma üzerine S.B., pompalı tüfekle arkadaşına 5 el rastgele ateş etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.