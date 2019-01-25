Pazarda alışveriş yaparken kaza kurşunuyla yaralandı

Çorum'da pazarda alışveriş yapan bir kadın neerden geldiği belli olmayan bir kaza kurşunuyla elinden yaralandı.

Olay, Buharaevler Mahallesi'nde bulunan Perşembe Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri kavga sırasında yanında bulunan tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermi o esnada pazarda alışveriş yaptığı öğrenilen H.E. (53) isimli kadının eline isabet etti. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden uzaklaşırken pazar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 görevlileri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra talihsiz kadın Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA