Pazarda denetimler sürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her gün şehrin ayrı bir noktasında kurulan semt pazarlarında vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve güvenli bir şekilde yapması için çalışmalarına devam ediyor.

Pazar esnafının düzeninden terazi - baskül kontrolleri ve fiyat etiketlerine kadar birçok noktada denetim yapan Zabıta ekipleri kurallara uymayan esnaflar hakkında 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği yasal işlem gerçekleştiriyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla kuru gıda, sebze, meyve ve süt ürünleri satışının yapıldığı pazar tezgahlarında fiyatların görünür şekilde yazılması konusunda satıcıları bilgilendiren zabıta ekipleri ayrıca pazar giriş ve çıkışlarında kurdukları teraziler ile vatandaşların aldıkları ürünleri özgürce ücretsiz olarak tartmalarını sağlıyor.

Kaynak: İHA