Pazarda kötü davranınca bu ceza verildi
Tekirdağ'ın Süleymanapaşa ilçesinde hileli satışı yaptığı ve vatandaşa kötü davrandığı gerekçesiyle bir pazarcıya tezgah açmama cezası verildi.
Tekirdağ'ın Süleymanapaşa ilçesinde hileli satışı yaptığı ve vatandaşa kötü davrandığı gerekçesiyle bir pazarcıya tezgah açmama cezası verildi. Pazarcıya verilen ceza ise pazardaki tezgahının yerine pankart asılarak duyuruldu.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da kurulan semt pazarında hileli satış yaptığı ve vatandaşa kötü davrandığı iddia edilen pazarcıya Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekiplerince bir hafta tezgah açmama cezası verildi.
Pazardaki yerine duyuruyu astılar
Pazarcının tezgah açtığı yerde de "Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı zabıta müdürlüğünce kapatılmıştır" yazılı pankart konuldu.
Kaynak: İHA
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