Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin saldırısına uğrayan Hasan, öldü

BURSA'nın Gürsu ilçesinde, pazarda müşteri alma nedeniyle esnaflar arasında çıkan kavgada 4 kardeş tarafından dövülen Suriyeli Hasan Acan (17), başını yere çarparak hayatını kaybetti. Kardeşlerden Murat S. (15) tutuklanırken, kaçan 3'ü aranıyor.

Olay, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi Hekimler Sokak'ta bulunan pazaryerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarda esnaflık yapan Suriye uyruklu Hamza Acan ile sebze satışı yapan tezgahta çalışan Murat S. arasında müşteri alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, Murat S.'nin kardeşleri, İ.S. (14), Ramazan S. (18) ve Mustafa S. (22) de dahil oldu. 4 kardeş, Hazam Acan'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen Acan, başını yere çarptı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Murat S. olay yerinde bekledi, diğer 3 kardeşi ise kaçarak, kayıplara karıştı. Başını çarparak ağır yaralanan Acan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Acan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MURAT S. TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Murat S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Murat S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmaya devam eden polis, kaçan 3 kardeşi arıyor.

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Kaynak: DHA