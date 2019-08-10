Pazarda satırlı kavga: 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, pazar yerinde husumetli iki grup arasında çıkan satırların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Gediz Pazarı'nda meydana geldi. H.K. ve oğlu A.İ.K., husumetli olduğu H.Ö. ve M.Ö. ile pazar yerinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar pazar esnafının tezgahlarından aldıkları satırlarla birbirlerine saldırdı. H.K., A.İ.K., ve H.Ö. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, M.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.K. ile oğlu A.İ.K., burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralı H.Ö. ise Uşak Devlet Hastanesi'ne gönderilerek tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis kavgada kullanılan suç aleti satırlara el koyarken, kaçan M.Ö. "nün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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DHA