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Pazarda son saatler yoğunluğu

Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala pazarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Pazarda son saatler yoğunluğu

Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala pazarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Osmangazi ilçesinde kurulan semt pazarında pazarcılar yoğunluk sebebiyle kısa sürede tonlarca sebze ve meyveyi tüketti. Vatandaşlar ise 4 günlük kısıtlama öncesi sebze ve meyve alışverişini yapmak için pazarlara akın etti. Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Pazar tezgahları yoğunluk sebebiyle boşalırken, pazar alışverişini akşam saatine bırakan vatandaşların bazıları aradığı ürünü bulamadı.

Zabıta ve polis ekipleri de sık sık vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi.

Pazarda son saatler yoğunluğu

Pazarda son saatler yoğunluğu

Kaynak: İHA




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