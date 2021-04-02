Pazarda taciz skandalı! Bastonlu adamın kadınlara yaptıkları görenleri şoke etti

Aydın'da pazarda yaşanan olay izleyenleri hayrete düşürdü. 75-80 yaşlarındaki elinde bastonuyla yürüyen bir adam, pazarda alışveriş yapan kadınları elle taciz etti. Başak bir vatandaş tarafından çekilen bu görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken adamın yakalanıp yakalanmadığına dair bir bilgiye ulaşılmadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 75-80 yaşlarındaki bir adamın kurulan çarşamba pazarında alışveriş yapan kadınları elle taciz etmesi izleyenlere pes dedirtti. Adamın pazar boyunca yürüyüp meyve - sebze alan kadınlara yaklaşıp eliyle taciz ettiği görüntüler başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Akıllara durgunluk veren olayın ardında görüntüler sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki alırken henüz kimliği belli olmayan yaşlı adamın ise ekipler tarafından yakalanıp yakalanmadığı bilinmemektedir.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;