Pazarlama Yetkilisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pazarlama Yetkilisi (Banka) görev tanımı nedir, Pazarlama Yetkilisi (Banka) ne iş yapar, Pazarlama Yetkilisi (Banka) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pazarlama Yetkilisi (Banka) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pazarlama Yetkilisi (Banka) Tanımı;

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Pazarlama Yetkilisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pazarlama Yetkilisi (Banka) Maaşları

Pazarlama Yetkilisi (Banka) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pazarlama Yetkilisi (Banka) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pazarlama Yetkilisi (Banka) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.11

Meslek Adı :

Pazarlama Yetkilisi (Banka)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kurumsal müşterilere bankacılık hizmeti veren, banka ürünlerini sorumluluğunda olan şube müşterilerine pazarlayan, müşterilerinin risk değerliliğini ölçen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pazarlama Yetkilisi (Banka), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bankanın politikasına uygun olarak mevcut müşterilerle ilgili pazar araştırması yapmak,

b) Müşteri ziyaretleri ve telefon görüşmeleri ile bankanın ürünlerini pazarlamak,

c) Müşterilerle ilgili yapılan finansal analizleri değerlendirmek, kredi paketini eksiksiz yapmak,

d) Müşteri işlemlerini takip etmek ve sorunlarının çözülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

e) Müşterinin üretim, finans, pazarlama ve yönetim özelliklerini ve diğer yakın çalıştığı firmalarla ilişkilerini incelemek,

f) Yeni müşteri araştırması yapmak, potansiyel müşterileri belirleyerek müşteri portföyüne katılmalarını sağlamak,

g) Müşteri bazında iş planı hazırlayarak her müşterinin performansını izlemek,

h) Müşterilerden dokümanların alınması ve incelenmesi, kredinin kullanım amacının değerlendirilmesi, yasalara ve banka politikasına uygunluğunun araştırılması, firmanın yönetim kapasitesi, iş planı gibi konuları kapsayan kredi teklif formunun hazırlanmasından sorumlu olmak,

i) Yapmış olduğu kredi teklifinin onaylanmaması halinde müşteriye uygun bir biçimde bilgi vermek,

j) İkrazları başarılı bir şeklide tahsil etmek,

k) Kredili müşterilerin mali yapı, teminat vb. yanında banka dışı çalışmalarını da takip etmek ve oluşabilecek her türlü riske karşı duyarlı olmak, olumsuzluklar hakkında üstlerine bilgi vermek,

l) Sorumluluğunda olan müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi için operasyon servisleri ve genel müdürlük birimleri ile bilgi akışını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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