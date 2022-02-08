Pazarlamacı (Kuruyemiş) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Pazarlamacı (Kuruyemiş) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Pazarlamacı (Kuruyemiş) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Pazarlamacı (Kuruyemiş) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Pazarlamacı (Kuruyemiş) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Pazarlamacı (Kuruyemiş) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pazarlamacı (Kuruyemiş) Maaşları

Pazarlamacı (Kuruyemiş) maaşı ortalama olarak aylık 10050_TL'dir. En düşük Pazarlamacı (Kuruyemiş) maaşı 8750_TL, En yüksek ise 11350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pazarlamacı (Kuruyemiş) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3322.07

Meslek Adı :

Pazarlamacı (Kuruyemiş)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Ticari Satış Temsilcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pazarlama Elemanı (Kuruyemiş) kendi başına ve belirli bir süre içerisinde müşteri ihtiyaçları doğrultusunda kuruyemiş ürünlerinin pazarlama, satış yapma ve müşteriyle firma arasındaki ilişkileri düzenleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Pazarlamacı (Kuruyemiş); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış hedefini belirlemek,

b) Potansiyel pazarı belirlemek,

c) Satış kanallarını belirlemek,

d) Rakip ürünlerini tanımak,

e) Müşteri adaylarını belirlemek,

f) Müşteri hakkında bilgi toplamak,

g) Müşteri randevularını ayarlamak,

h) Müşteriyle ilk teması kurmak ve tanışmak

, i) Müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek,

j) Ürün tanıtımı yapmak,

k) Müşterinin ürün ile ilgili sorularına cevap vermek

, l) Müşterinin risk faktörlerini belirlemek,

m) Satış teklifini sunmak,

n) Sözleşme formunu doldurmak,

o) Tahsilatları takip etmek,

p) Hasar işlem ve ödemelerini takip etmek,

q) Ürün iadelerini takip etmek,

r) Ürün bulunurluluğu için raf kontrolü yapmak,

s) Ürün özelliklerindeki gelişmeleri, ürün fiyat değişikliklerini müşterilere bildirmek,

t) Müşterilerle sosyal ilişkileri sürdürmek,

u) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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