Pazarlamacı (Telefonla) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Pazarlamacı (Telefonla) görev tanımı nedir, Pazarlamacı (Telefonla) ne iş yapar, Pazarlamacı (Telefonla) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pazarlamacı (Telefonla) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pazarlamacı (Telefonla) Tanımı;

Şirketin sorumluluğunda olan ürün ve hizmetleri, portföyde yer alan ya da yeni kazanılacak olan müşterilere tanıtmak amacıyla projeler hazırlayan, hedef strateji doğrultusunda hizmet veren, müşteriyi şirkete kazandırmak için satış faaliyetleri yürüten kişiye verilen mesleki unvandır.

Pazarlamacı (Telefonla) Maaşı Ne Kadar? 2021 Pazarlamacı (Telefonla) Maaşları

Pazarlamacı (Telefonla) maaşı ortalama aylık 4.570 - TL’dir. En düşük Pazarlamacı (Telefonla) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pazarlamacı (Telefonla) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pazarlamacı (Telefonla) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Pazarlamacı (Telefonla) Ne İş Yapar?

Ürün ya da hizmetin hem pazarlamasını hem de satışını yapmakla yükümlü olan satış ve pazarlama uzmanının başlıca görevleri aşağıdaki gibidir.

Pazar ve ürün araştırması yapmak,

Araştırma sonrasında elde ettiği bilgi ve verileri raporlamak, kayıt altında tutmak,

Şirketin ürün ya da hizmetini hedef kitle doğrultusunda pazarlamak ve satmak,

Doğru satış ve pazarlama stratejileri belirlemek,

Ürün ya da hizmeti tanıtma amaçlı, broşür, ilan vb. yazılı reklam bastırmak,

Müşterilere ürün/hizmet tanıtımının doğru yapılabilmesi için ev ve iş yeri adreslerini ziyaret etmek, ziyaret edilmesini sağlamak,

Ürün ve hizmetin statüsüne göre piyasa araştırması yapmak,

Pazar alanı araştırmak,

Mesleki seminer ve eğitimlere katılım göstermek,

Satış ve pazarlama ile ilgili güncel trendleri takip etmek.

Pazarlamacı (Telefonla) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Kapı Kapı Dolaşarak Satış Yapan Satış Elemanları

Pazarlamacı (Telefonla) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pazarlamacı (Telefonla) mesleğinin meslek kodu 5243.02 olarak belirlenmiştir



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